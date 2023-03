F1, Aston Martin: "Con Stroll out, siamo stati tentati di richiamare Vettel"

ROMA - Le prime due gare di F1 hanno visto brillare l'Aston Martin, che in Bahrain e in Arabia Saudita ha confermato le ottime impressioni emerse dai test prestagionali. Test a cui Lance Stroll non aveva preso parte a causa di un infortunio rimediato in allenamento, portando a un'incredibile escalation di rumors in merito a un possibile rientro di Sebastian Vettel, poi smentito dalla stessa scuderia. Ora, Mike Krack, team principal di Aston Martin, è tornato su quei giorni nella recente intervista al podcast F1 Nation: "Siamo stati tentati al 100% di richiamarlo, ma non lo abbiamo fatto perché abbiamo un rispetto elevato per Vettel e per la sua decisione di ritirarsi. Penso che non sarebbe stato corretto nemmeno chiederglielo, non volevamo metterlo in una posizione scomoda".