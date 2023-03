F1, prove libere Australia: pioggia protagonista, Ferrari lavora sul passo gara

MELBOURNE - Il weekend del GP d'Australia, terzo appuntamento del mondiale F1, si è aperto con le consuete prove libere del venerdì, che hanno visto anche la pioggia protagonista, in particolare nella seconda metà delle FP2. Situazione che ha quindi congelato i tempi della prima metà di sessione, permettendo ad Alonso di chiudere con il miglior tempo, precedendo di oltre quattro decimi la Ferrari di Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz ha chiuso quinto a oltre otto decimi. Per i due piloti della scuderia di Maranello, il lavoro è stato fatto soprattutto in ottica gara, per cercare di migliorare quel feeling che tanto è mancato nei primi due appuntamenti.