F1, GP Australia: Perez nella ghiaia, partirà ultimo in gara

MELBOURNE - Continuano i problemi per la Red Bull nel turbolento weekend del GP di Australia: nel terzo round del mondiale di F1, infatti, Sergio Perez partirà ultimo in gara a causa di una clamorosa uscita di pista dopo pochi minuti di Q1. Il messicano sbaglia in Curva 3, punto della pista in cui aveva dimostrato problemi già nelle precedenti sessioni, finendo nella ghiaia: niente da fare per il pilota della Red Bull, che non riesce a uscire dovendo porre fine anzitempo alla propria qualifica.