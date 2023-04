F1, pole Verstappen in Australia davanti alle Mercedes: Ferrari lontane

MELBOURNE - Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale 2023 di F1. Il due volte campione del mondo in carica la spunta in una giornata complicata per le Red Bull, battendo di due decimi la Mercedes di George Russell; sessione fantastica per le Frecce d'Argento, visto che Lewis Hamilton si piazza in terza posizione. Nelle qualifiche, invece, non brillano ancora le Ferrari, con Carlos Sainz 5° e Charles Leclerc 7°. Sergio Perez partirà dall'ultima posizione, dopo essere uscita di pista nella Q1