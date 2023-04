F1, GP Australia: vince Verstappen davanti a Hamilton; Sainz 12° dopo penalità, Leclerc nella ghiaia

MELBOURNE - Il Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale F1, ha visto Max Verstappen imporsi sul rivale di sempre Lewis Hamilton. Seconda vittoria stagionale per il bicampione del mondo in carica, al termine di una gara che ha visto ben tre bandiere rosse: la prima per ripulire la pista dalla ghiaia smossa da Alexander Albon, la seconda dopo lo pneumatico perso da Kevin Magnussen, ad appena due giri dalla fine. La terza, infine, è arrivata subito dopo quest'ultima ripartenza, con diversi incidenti, tra cui il contatto tra Carlos Sainz e Fernando Alonso che ha portato il pilota della Ferrari a chiudere dodicesimo dopo la penalità. Lo spagnolo dell'Aston Martin, invece, ha chiuso terzo. Out l'altro ferrarista, Charles Leclerc, che in Curva-3 ha avuto un contatto con Lance Stroll, finendo sulla ghiaia.