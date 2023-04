F1 Mercedes, Hamilton: "Secondo posto inaspettato, viste le difficoltà"

MELBOURNE - "Non mi sento a mio agio sulla nostra monoposto, non mi sento connesso ad essa, per cui non mi aspettavo questo risultato. Ma abbiamo intrapreso un progetto a lungo termine. Considerato il ritardo da Red Bull, essere in grado di lottare con Aston Martin è un gran risultato". Così Lewis Hamilton, al termine del Gran Premio d'Australia, che lo ha visto chiudere al secondo posto, alle spalle del solo Max Verstappen. Un risultato sicuramente notevole per una Mercedes che ha evidenziato enormi problemi in questo avvio di stagione, ma che ha vissuto sprazzi di rinascita a Melbourne.