F1 Australia, Verstappen punge Hamilton: "Il regolamento non viene rispettato"

MELBOURNE - Max Verstappen ha raccolto la seconda vittoria stagionale in F1, vincendo anche il round in Australia, al termine di un weekend per la verità non proprio lineare per la Red Bull. Ma l'olandese ha tenuto il sangue freddo per tutta la gara, nonostante le diverse ripartenze e la pressione di Lewis Hamilton su una Mercedes ritrovatasi in quel di Melbourne. A proposito del britannico, Verstappen ha dichiarato: "Il contatto con Hamilton al via? Io ho provato ad evitarlo, quello che si può fare con la macchina all'esterno è chiaro secondo il regolamento, ma non viene rispettato. Ma va bene così, abbiamo avuto un buon passo e siamo andati davanti ugualmente".