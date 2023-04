F1 Australia, Verstappen: "Bandiere rosse? Un problema creato dalla direzione gara"

ROMA - "La situazione era molto chiara. Non ho capito il bisogno di mettere la bandiera rossa. Se ci fosse stata la safety car e poi una partenza lanciata, non ci sarebbero stati tutti quegli incidenti, e avremmo avuto un finale di gara normale. Alla fine, i problemi se li sono creati da soli in direzione gara". Così Max Verstappen racconta la follia del GP d'Australia di F1, caratterizzato da ben tre bandiere rosse, molto discusse da piloti e addetti ai lavori: la prima per l'uscita di pista di Albon, che ha portato in pista un po' di ghiaia; la seconda per lo pneumatico perso da Magnussen; la terza, nella ripartenza con soli due giri da disputare, per i numerosi contatti, soprattutto quello tra Gasly e Ocon. In particolare, l'olandese della Red Bull se l'è presa con la seconda.