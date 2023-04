F1, dramma sfiorato a Melbourne: tifoso colpito dai detriti di Magnussen

ROMA - "Stavo seguendo Magnussen con lo sguardo, poi un detrito è volato oltre le barriere: molte persone si sono spostate, e sono stato colpito sul braccio. Mi sento fortunato, sarebbe potuto succedere qualcosa di molto più serio. Il detrito era abbastanza grande, di fianco a me c’era la mia fidanzata che è più bassa di me; quindi, dove io avevo il braccio, avrebbe potuto prenderlo lei in testa". È questo il drammatico racconto di Will Sweet, un uomo presente sul prato di Melbourne per il Gran Premio d'Australia di F1, ai microfoni di Fox Sunrise. Una testimonianza assurda, per un appuntamento decisamente folle non solo per quanto visto in pista, con tre bandiere rosse e diversi incidenti, ma anche per quanto accaduto sugli spalti e sul prato.