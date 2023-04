Red Bull teme limitazioni della FIA? Verstappen: "Non sai mai cosa può succedere"

ROMA - "Di sicuro si stanno trattenendo. Penso che si sentano addirittura in imbarazzo a mostrare il proprio potenziale, perché più veloci vanno, più è probabile che la federazione faccia qualcosa per limitarli, in qualche modo". Hanno fatto discutere queste parole di George Russell, pronunciate al podcast della BBC Chequered Flag, in cui ha insinuato una mossa da parte delle Red Bull per vincere senza esagerare, non mettendo in mostra il vero potenziale. E nonostante ciò, la scuderia di Milton Keynes sta letteralmente dominando la scena in F1.