F1 Mercedes, Hamilton: "Non mi piace guidare macchine non all'altezza"

ROMA - "Non mi piace guidare macchine non all’altezza, che non sono come avremmo voluto". Lewis Hamilton è lapidario nel commentare la situazione che vive la Mercedes, alla seconda stagione di F1 in cui si ritrova con un progetto completamente sbagliato, che non le permette di essere competitiva contro una corazzata come la Red Bull. Il pilota britannico, intervistato da Fox Sports, forse anche per alleggerire i toni ha voluto trovare un lato positivo alla situazione: "Mi piace la sfida di pensare ‘cosa posso fare in questa situazione?’. Non possiamo vincere, quindi qual è il massimo che possiamo ottenere? Se possiamo arrivare al quinto posto, riusciamo a spingere per arrivare quarti o terzi? L’importante è essere costanti, così da farci trovare pronti nel caso in cui la macchina, tutto d’un tratto, dovesse diventare la macchina che hai sempre sognato".