F1, Pirelli ufficializza: le nuove qualifiche debuttano a Imola

ROMA - Nel weekend del Gran Premio di Imola, tra il 19 e il 21 maggio prossimi, debutterà il nuovo format delle qualifiche di F1. L'indiscrezione era nell'aria da tempo, ma ora la notizia è ufficiale, come annunciato da Pirelli. Il fornitore di pneumatici, infatti, nella consueta nota stampa in cui annuncia le mescole che verranno utilizzate nei prossimi GP, ha spiegato che a Imola cambieranno le qualifiche, in relazione in particolare all'uso, appunto, degli pneumatici. Innanzitutto, si passa da 13 a 11 treni di gomme, così suddivisi: tre set di hard, quattro di medie e quattro di soft per l’intero fine settimana, così da ridurre lo spostamento di materiali. Infine, per la Q1 verranno utilizzate solo mescole Hard, poi Medium in Q2 e Soft in Q3.