F1 Aston Martin, Alonso: "Obiettivo è terzo titolo come Senna"

ROMA - "Il terzo titolo è possibile, è per questo che continuo a gareggiare. La sfida è grande, sai che dovrai superare alcune difficoltà e alcuni top team. Ma mi alleno ogni giorno pensando che il terzo titolo sia possibile". Così Fernando Alonso, in un'intervista rilasciata allo sponsor Bang & Olufsen, spiegando l'ambizione di eguagliare il mito Ayrton Senna come numero di titoli, e di farlo con Aston Martin: "Di sicuro, quello è l’obiettivo, ma dobbiamo tenere i piedi per terra: quello che il team vuole è semplicemente fare un’ottima stagione. Hanno avuto tanti problemi nel 2022, quindi dobbiamo imparare a camminare prima di correre. Vogliamo raccogliere più podi, speriamo anche qualche vittoria, ma per lottare per il titolo ci manca ancora qualcosa", ha aggiunto lo spagnolo, protagonista di un grande avvio di campionato con la scuderia britannica.