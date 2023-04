F1, Vettel: “Exploit Aston Martin? Gioia supera rimorso, anche per Alonso”

ROMA - "Non ho alcun rimpianto, anche se ovviamente sarebbe stato più facile se ora la macchina non fosse così buona. È sempre difficile prevedere cosa può succedere l’anno successivo, ed è per questo che in me prevale la gioia per il team. Sono contento che le cose stiano andando bene e che sia una stagione migliore della scorsa, che è stata molto negativa. Ma non importa come si è evoluta la situazione: ho preso la mia decisione a prescindere da come sarebbe potuta andare questa stagione". Così Sebastian Vettel, in un'intervista ad Auto Bild, commenta il 2023 dell'Aston Martin, fin qui vera rivoluzione del campionato di F1. Il tedesco, quindi, ritiratosi al termine della passata stagione, ribadisce che non esiste alcune rimpianto, aggiungendo: "Al momento mi trovo bene nella situazione attuale, sto cercando di coltivare interessi vari. Mi sto godendo il tempo a casa con la mia famiglia e i miei figli, al momento non ho nessun piano per tornare".