Mercedes, Wolff: "Nessun Piano B per sostituire Hamilton"

ROMA - "Forse posso sembrare ingenuo, ma faccio fatica a pensare a un Piano B , se il Piano A è ancora il mio preferito. Non voglio intavolare discorsi con altri piloti, perché sono contento con quelli che abbiamo. Al momento, non c’è nessun Piano B. C’è solo Lewis". Con queste parole, Toto Wolff ha commentato le voci di un possibile addio di Lewis Hamilton alla Mercedes a fine stagione, ovvero alla scadenza del contratto. Le Frecce d'Argento, infatti, stanno vivendo un'altra stagione complicata, con tanto di accantonamento del progetto iniziale della W14, provocando anche i mugugni del campione britannico.

Wolff sul possibile addio di Hamilton

Ad ogni modo, nell'intervista rilasciata a Motorsport.com Wolff ha spiegato che secondo lui, in caso di addio, Hamilton non lo comunicherà all'ultimo momento: "Penso che ci dirà con anticipo quello che vuole fare. Non penso che Lewis venga a dirci che se ne va dall’oggi al domani. Sentirà sempre la responsabilità verso il team, non lo lascerà da solo. I piloti hanno il diritto di prendere tali decisioni, ma non ci abbandonerà così. Ma a quel punto, se pensi di essere un team ambito dagli altri, troverai le dovute soluzioni".