F1, Steiner: "Non mi fidavo di Mick Schumacher, non potevo tenerlo"

ROMA - "Abbiamo perso una macchina dopo appena cinque minuti e ora dobbiamo ricostruirne un’altra. Non posso tenere un pilota di cui non mi fido che possa riportare la macchina integra in un giro lento, è semplicemente ridicolo". Così Gunther Steiner aveva commentato l'incidente di Mick Schumacher durante le prove libere del Gran Premio del Giappone dello scorso anno, quando l'allora pilota della Haas era andato a sbattere durante un giro di rientro nelle prove libere. Questi commenti, scritti in un passaggio del libro Surviving to Drive e anticipati dal The Times, certificano, se ancora ce ne fosse il bisogno, il rapporto ormai logoro tra il team principal e il pilota.