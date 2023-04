F1, Perez e il duello con Verstappen: "Il segreto è la costanza"

ROMA - "Tutto sta nell'avere costanza nell'arco di tutta la stagione. Puoi pure vincere 15 gare, ma se negli altri weekend fai incidenti e porti a casa zero punti, non è abbastanza". Così Sergio Perez ha commentato la lotta per il titolo di F1, che dopo tre gare lo contrappone già al solo Max Verstappen, dato che le Red Bull finora hanno fatto incetta di vittorie e sembrano assolutamente inarrivabili per le potenziali rivali. "Bisogna pensare gara per gara; ovviamente voglio vincere il titolo iridato, e per farlo devo battere Max weekend dopo weekend, tenendo questa costanza di rendimento", ha aggiunto il messicano.