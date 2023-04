GP a Imola: il poster ufficiale

Sono tre monoposto italiane le protagoniste del poster ufficiale del Gran Premio del Made In Italy e dell’Emilia-Romagna, in programma dal 19 al 21 maggio nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Tre bolidi - Ferrari, Alpha Tauri e Alfa Romeo - sfrecciano sullo sfondo rosso e nero, colori dominanti che enfatizzano il claim Passione Pura e riflettono lo spirito e l’entusiasmo dei tifosi che partecipano alla manifestazione sportiva più attesa.

Realizzato dall’ACI nel rispetto delle linee guida internazionali indicate da Formula 1, il poster contiene una serie di elementi grafici che rafforzano le caratteristiche del Gran Premio di Imola 2023. Tre auto italiane, simbolo di eccellenza tecnologica dell’automobilismo e di design Made in Italy, corrono in diagonale fornendo un’immagine di potenza e velocità, lasciandosi dietro le scie tricolori a rappresentare il Paese.

Per valorizzare le partnership istituzionali, sono state rese evidenti raffigurazioni della Regione Emilia-Romagna, attraverso un profilo stilizzato dei monumenti delle principali città, che descrivono ciò di cui gli italiani vanno fieri: bellezza, tradizione, arte e cultura.

L’appuntamento del 19-21 maggio è molto atteso anche per le novità tecniche che molte squadre hanno in cantiere: particolarmente attesi gli sviluppi aerodinamici di Mercedes e Ferrari.