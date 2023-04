F1, Domenicali: "Alzare quota iscrizione per tutelare il business"

ROMA - Nel mondo della F1 si sta da tempo discutendo della possibilità di far entrare nuove scuderie. Infatti, sono diversi gli investitori interessante a fare il proprio ingresso nel Circus, che negli ultimi anni ha registrato un aumento notevole di interessa a livello globale, dopo l'ingresso di Liberty Media. A questo punto, però, un punto molto discusso è quello relativo alla quota di iscrizione, attualmente ferma a 200 milioni di dollari. Una cifra che va a compensare i team già esistenti, che avranno una "fetta" minori di ricavi, ma che a breve verrà rivista.

L'annuncio di Domenicali

In una recente riunione con gli investitori, infatti, Stefano Domenicali ha annunciato: "Un paio di anni fa la cifra del patto 'anti-diluzione' è stata fissata a 200 milioni di dollari, perché al tempo nessuno si sarebbe aspettato che il valore del Circus sarebbe aumentato così tanto. Ma oggi la situazione è totalmente diversa, ed è nostro dovere assicurarci di proteggere il business nel miglior modo possibile e di avere un quadro più ampio. Sono in tanti a voler entrare in F1, alcuni fanno più rumore di altri, ma l'interesse c'è"i.