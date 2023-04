F1, Audi: "Lavoriamo sulla power unit, parola d'ordine efficienza"

ROMA - Il 2026 sarà un anno spartiacque nell'era della F1, visto che segnerà il debutto del nuovo regolamento sulle power unit. Mancano ancora tre anni, quindi, ma le scuderie stanno già lavorando per non farsi trovare impreparate; tra queste, Audi, che in quella stagione farà il suo ingresso nel Circus, con grandi aspettative per provare a incidere fin da subito. I lavori di preparazione della nuova power unit, infatti, sono già iniziati, come ha spiegato il CEO Adam Baker direttamente dal motorshow di Shanghai: "Il progetto dell'Audi in F1 ha ufficialmente preso il via negli ultimi mesi. In questa fase stiamo lavorando sul progetto di power unit, e abbiamo già posto le basi su cui si fonderà la nostra trasmissione".