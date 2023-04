F1, Russell: "Aver Hamilton in squadra mi ha protetto dalle critiche"

ROMA - "Essere il compagno di squadra di Hamilton è un’opportunità d’oro, soprattutto ora che la macchina non va come vorremmo. Averlo in squadra, infatti, in un certo senso mi ha salvato, perché se si fosse ritirato prima del mio arrivo, la gente avrebbe puntato il dito contro di me per i passi indietro che abbiamo fatto". Così George Russell ha commentato i primi mesi in Mercedes al fianco di Lewis Hamilton, ammettendo come l'aver avuto il sette campione del mondo al proprio fianco lo abbia aiutato nella sua stagione con le Frecce d'Argento, vittime di una W13 assolutamente non competitiva.