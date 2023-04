Scandalo in Germania: intervista a Michael Schumacher, “Come stai oggi?”

"Come stai oggi?". Le domande a Schumacher

La pagina in cui si leggono le domande e le risposte viene sovrastata dalla frase "la mia vita è totalmente cambiata", e rappresenta il fulcro su cui ruotano le varie domande sull'incidente sugli sci avvenuto ormai dieci anni fa. Tra le diverse domande rivolte all'intelligenza artificiale (presentate come "le domande che tutte si pongono"), spiccano "Come stai dall'incidente che hai subito dieci anni fa?", e "Come stai oggi?". Un'accozzaglia di elementi di cattivo gusto, da cui la rivista cerca di "lavare" le proprie colpe concludendo con "Tutto ciò che il personaggio dice è inventato". Niente da fare, però, perché il fatto ha creato un'ondata di sdegno unanime e livello internazionale.