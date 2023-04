F1, Rosberg: "Temevo che nessuno mi avrebbe voluto"

ROMA - " Avevo paura che a un certo punto non sarei più stato abbastanza bravo , e che nessuna squadra mi avrebbe voluto. E io ho voluto decidere per me stesso". Così Nico Rosberg, in un'intervista rilasciata a Men's Health Magazine, è tornato a commentare la scelta di ritirarsi dalla F1 da campione in carica, dopo il titolo vinto con Mercedes nel 2016, ad appena 31 anni.

Rosberg, la vita dopo la F1

"In un certo senso, ho rinunciato alla mia identità. Tutto nella mia vita ruotava attorno alle gare: i miei meccanici, gli ingegneri, i miei compagni di squadra, anche il mio ambiente sociale - ha ricordato Rosberg -. Portare tutto a zero è stato un vero shock per me. E in più ero dipendente dal successo e dalla notorietà. Infine, non mi ero mai chiesto quali fossero i miei altri interessi, c'erano solo le gare, quindi ho investito molto tempo nel conoscere me stesso".