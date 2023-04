Mercedes, Wolff fiducioso: "Ora abbiamo capito la macchina"

ROMA - L'inizio di 2023 in F1 non è andato come Mercedes si augurava, dopo un 2022 totalmente da buttare: la W14, infatti, si è dimostrata un totale passo indietro, rispetto agli spiragli positivi visti nel finale dello scorso campionato. Sono bastate due gare per portare Toto Wolff ad annunciare l'accantonamento del progetto, con l'obiettivo di arrivare ad avere, a breve, una vettura nuovamente competitiva; ad un recente Q&A, il dirigente austriaco ha ammesso: "Finora è stato difficile. Considerando il modo in cui abbiamo sviluppato la macchina, speravamo di risolvere i problemi dello scorso anno. E invece abbiamo realizzato che non eravamo dove ci aspettavamo di essere. Questa è la competizione più difficile del mondo, e non sarebbe una sfida così fantastica, se fosse facile".