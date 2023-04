Mercedes, James Allison torna direttore tecnico

ROMA - L'inizio della campagna 2023 di F1 non è stata all'altezza delle aspettative per la Mercedes, e il team di Brackley corre ai ripari per invertire la tendenza. Dopo aver abbandonato il progetto della monoposto W14 (erede diretto della W13), le Frecce d'Argento affrontano un nuovo scossone a livello di organigramma. Tutto ruota attorno alla figura di James Allison, che torna a rivestire i panni di direttore tecnico delle Frecce d'Argento, un ruolo rivestito tra il 2017 e il 2021, quando lasciò lo stesso ruolo in Ferrari per fare posto a Mattia Binotto. Negli ultimi due anni, l'ingegnere britannico aveva assunto il ruolo di Chief Technical Officer, lasciando il posto da direttore tecnico a Mike Elliott. Quest'ultimo, però, riconosciuta la non adeguatezza per il ruolo, ha fatto un passo indietro.