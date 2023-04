"Michael Schumacher può ancora recuperare". L'incredibile previsione di Eddie Jordan

ROMA - "Michael viene curato in modo incredibile. Lo rivedremonel paddock? Sarebbe un miracolo assoluto, sarebbe davvero un sogno". Eddie Jordan fa il tifo per Michael Schumacher. L'ex proprietario dell'omonima scuderia, ai microfoni di "Express Sport", parla della leggenda tedesca della Formula 1, la cui vita è cambiata all'improvviso da quell'incidente sulla neve del 2013. Il manager irlandese mantiene quindi una piccola speranza che per l'ex Ferrari le cose possano tornare - almeno in parte - alla normalità, nonostante le possibilità fin qui ridotte: