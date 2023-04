Formula 1, Ricciardo: "Non mi pesa stare ai margini, tornerò nel 2024"

ROMA - Per Daniel Ricciardo l’impiego da terzo nella Red Bull è solo un passaggio, almeno stando alle sue intenzioni. In un’intervista rilasciata al magazine britannico Top Gear, il pilota australiano non ha escluso un suo possibile ritorno da protagonista in Formula 1 già dalla prossima stagione: “Non mi spaventerebbe tornare in prima linea – ha detto – ma di certo non sarebbe per la prima offerta che arriverebbe. L’unica cosa che non vorrei sarebbe ripartire da zero, ho un bagaglio alle spalle e voglio continuare a far progredire la mia carriera passo dopo passo. E questa non è arroganza”.