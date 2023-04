F1, cambia la Sprint: i team votano il nuovo format

ROMA - La F1 Commission si riunirà quest'oggi, martedì 25 aprile, per esprimere il proprio voto sul nuovo format delle Sprint, che potrebbe entrare in vigore già nel Gran Premio di Azerbaijan, in programma nel weekend. I team sono chiamati a dare la preferenza nel gruppo di lavoro che è presieduto dal presidente della F1, Stefano Domenicali, e il direttore delle monoposto per la FIA, Nickolas Tombazis. Il nuovo format delle Sprint vedrebbe confermata la sessione di prove libere del venerdì, con la qualifica che varrebbe per la gara (e non più per la Sprint stessa); il sabato, poi, verrebbe eliminata la seconda sessione di prove libere, sostituita da un'ulteriore qualifica che varrebbe solo per la Sprint.