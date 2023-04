Contesa Massa-Hamilton, Fittipaldi: “Difficile che Felipe vinca ricorso”

ROMA - Il mondo della F1 è scosso dalle nuove evoluzioni sul famoso Crashgate, l'incidente architettato da Renault nel 2008 per favorire Fernando Alonso, "usando" il compagno Nelson Piquet Jr. Di recente, infatti, Bernie Ecclestone era tornato sull'episodio, svelando che era già a conoscenza del fatto, ma che non lo ha rivelato per non minare la credibilità dello sport. Da queste dichiarazioni ne è scaturita la reazione di Felipe Massa, che a causa di quella congiura si è visto soffiare il titolo da un giovanissimo Lewis Hamilton. Commentando tutta la questione ai microfoni di Mirror Sport, Emerson Fittipaldi ha sottolineato: "Credo che sia stato Ecclestone a iniziare tutto questo. Tipico di Bernie! Ha voluto creare una polemica, e lo ha fatto per generare clamore mediatico".