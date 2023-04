F1, Sprint GP Azerbaijan in diretta tv: orari e dove vederla

BAKU - Scatta la Sprint del Gran Premio di Azerbaijan, valido come quarto appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Charles Leclerc proverà a replicare la splendida prestazione del venerdì, dove è riuscito a riportare la Ferrari in pole position; il monegasco, quindi, scatterà dalla prima casella in gara. Ora, però, il sabato sarà occupato dal nuovo format dedicato alla Sprint: la Sprint Shootout è in programma sabato 29 aprile alle ore 10:30, mentre la Sprint prenderà il via alle 15:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita la Sprint Shootout dalle 16:40 e la Sprint dalle 18:40.