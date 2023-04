F1, GP Azerbaijan: pole di Leclerc anche nella Sprint Shootout

BAKU - La Sprint Shootout del GP di Azerbaijan, quarto round della stagione 2023 di F1, ha visto Charles Leclerc conquistare il miglior tempo, fermando il cronometro in 1:41.697. Ottima prestazione del pilota Ferrari, che è apparso ancora un martello su una pista in cui evidentemente si trova più che a suo agio; unica macchia, l'errore nel giro finale che poteva costargli caro, visto che è andato a sbattere contro il muro, fortunatamente senza danneggiare la propria SF-23 in maniera pesante. Alle sue spalle ancora le Red Bull, anche se a ordine invertito rispetto alle qualifiche canoniche: è infatti Sergio Perez a partire dalla seconda posizione, mentre Max Verstappen aprirà la seconda fila; a seguire, George Russell e Carlos Sainz. Alle 15:30, il via alla Sprint.