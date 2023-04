F1, la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint del GP di Azerbaijan

BAKU - Max Verstappen rimane in testa alla classifica piloti di F1 dopo la Sprint del Gran Premio di Azerbaijan, quarto round stagionale. Il campione in carica della Red Bull vede però avvicinarsi un po' Sergio Perez, che ha vinto la sessione del sabato a Baku, precedendo Charles Leclerc, che ha conquistato il primo podio stagionale per la Ferrari.