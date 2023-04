F1: Perez vince a Baku davanti a Verstappen, Ferrari terza con Leclerc

BAKU - E' Sergio Perez a prendersi la vittoria nel Gran Premio dell'Azerbaijan, valevole per la quarta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. A Baku il messicano gestisce anche sull'altra Red Bull di Max Verstappen, mentre per la Ferrari di Charles Leclerc arriva un terzo posto che è il miglior risultato possibile, a fronte della superiorità delle RB19. Quinta, invece, l'altra Rossa di Carlos Sainz, che perde il derby spagnolo con Fernando Alonso, quarto al traguardo con un grosso vantaggio sul connazionale. Per la casa di Maranello un bicchiere mezzo pieno dopo il difficilissimo avvio di stagione, anche se nelle tappe a venire l'obiettivo è di crescere ancora. Al sesto posto c'è la Mercedes di Lewis Hamilton.