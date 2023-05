F1 GP Miami, Verstappen comanda le FP3 davanti a Leclerc; Sainz 4°

MIAMI - Le FP3 del Gran Premio di Miami, terza e ultima sessione prima delle qualifiche del quinto round di F1, hanno visto Max Verstappen firmare il miglior tempo in 1:27.535. L'olandese della Red Bull sembra in piena sintonia con la propria monoposto, chiudendo in vantaggio su Charles Leclerc di quattro decimi. Entrambi i piloti Ferrari, quindi anche con Carlos Sainz (quarto), hanno effettuato prove di long run, e sono stati di fatto gli unici a farlo, alla ricerca di miglioramenti sul passo per provare ad avvicinarsi alla scuderia di Milton Keynes. Il terzo tempo della sessione è di Sergio Perez, mentre hanno finito molto indietro sia Aston Martin che Mercedes.