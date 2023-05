F1, Verstappen: "Mi sono complicato la vita, obiettivo secondo posto"

MIAMI - Max Verstappen ha sbagliato, ma non cerca scuse e anzi si dimostra determinato a rimediare al proprio errore. Il pilota della Red Bull, infatti, partirà nono nella gara di Miami dopo non essere riuscito a far segnare un tempo utile: dopo un errore all'inizio del Q3, il bicampione del mondo in carica ha atteso ai box, venendo poi beffato dalla bandiera rossa per l'incidente di Charles Leclerc. Ai microfoni di Sky Sport, Verstappen ha dichiarato: "È chiaro che sia stato un mio errore, ho cercato di portare al limite e poi mi sono affidato alla fortuna sperando che non arrivasse alcuna bandiera rossa. Ma sono cose che capitano, sono arrabbiato con me stesso. Ora sarà dura, ma sono stato io a rendermi la vita difficile, anche se con la macchina che abbiamo forse sarà meno difficile. L’obiettivo minimo è il secondo posto".