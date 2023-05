F1: Verstappen vince a Miami. Ferrari quinta con Sainz, settimo Leclerc

MIAMI - E' doppietta Red Bull nel Gran Premio di Miami, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul circuito in Florida Max Verstappen vince sul compagno di squadra Sergio Perez. Completa il podio l'Aston Martin di Fernando Alonso, ormai un habitue della top 3. Quarto posto per la Mercedes di George Russell, mentre la Ferrari non va oltre il quinto posto con Carlos Sainz, la cui penalizzazione per il superamento dei limiti di velocità in entrata box non influisce sulla posizione finale. Settima posizione, invece, per Charles Leclerc, che chiude nella posizione da cui era partito dopo il sorpasso subito nei giri finali da Lewis Hamilton, sesto al traguardo.