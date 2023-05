Shock nel GP Miami, paura per Norris: un uomo attraversa la pista ai box!

ROMA - Ancora un grande spavento in Formula 1 nel corso del Gran Premio di Miami . Il pilota della McLaren, Lando Norris , infatti, al rientro ai box ha rischiato di investire un uomo dopo aver terminato la curva della pit-lane, come testimoniato da un video che sta facendo il giro dei social network. Al momento non è chiaro chi sia la persona, potrebbe trattarsi di un fotografo oppure di un addetto alla pista, che forse non si era reso conto di trovarsi un punto in cui è vietato transitare a piedi. Dalla mimica del corpo dell'uomo si evince che quest'ultimo non aveva minimamente capito il rischio che stava correndo.

Norris e il precedenti di Ocon

L'episodio accaduto a Lando Norris, però, non è primo che si è verificato in questo avvio di stagione in Formula 1 poiché la settimana precedente, nel Gran Premio di Baku, era accaduta una scena simile con l'Alpine Sebastian Ocon. Proprio in seguito a quella vicenda la direzione di gara del circus aveva garantito di aver messo in atto tutte le opportune misure di sicurezza affinché tutto ciò non si verificasse più. Evidentemente le direttive impartite dalla Formula 1 non sono state sufficienti e a Miami è stato corso un nuovo spaventoso rischio al rientro nel box McLaren di Norris.