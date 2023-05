F1, Elon Musk scuote il cirucs: “Gare tra auto elettriche e termiche”

ROMA – Formula 1 e Formula E un giorno unite in un unico circus? E’ la proposta, per ora limitata ad una sola gara, lanciata dal patron di Tesla ( e Twitter ) Elon Musk , che a margine della visita al Paddock RedBull durante il GP di Miami ha lanciato proprio dal suo social la clamorosa proposta

Il manager sudafricano, com’è risaputo, non è nuovo ad uscite a effetto, e anche il suo tweet sulla “Formula mista” è diventata virale in poco tempo, raggiungendo milioni di “like” e altrettanti “retweet”.

La proposta, per quanto clamorosa, appare al momento difficilmente realizzabile, dal momento che esiste già un circus interamente dedicato alle auto elettriche, la Formula E appunto. E proprio in virtù dl questo, dal momento che le prestazioni tra le due tipologie di auto non siano, al momento, neanche avvicinabili, con le Formula 1 decisamente più performanti in termini di velocità e prestazioni in pista. Senza trascurare l’aspetto regolamentare, che andrebbe uniformato. Cosa più facile a dirsi che a farsi, almeno per ora.