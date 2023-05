F1, Alonso attacca la Ferrari: “Il team di ora è inconsistente”

ROMA – Fernando Alonso punta il dito contro la Ferrari. E lo fa senza troppi giri di parole, dai microfoni di Sky Sport. Criticando lo stato attuale della Rossa, che a Miami ha mostrato altri segni di sofferenza, ma soprattutto un ritardo importante nei confronti della Red Bull. “Ai nostri tempi – punzecchia l’asturiano – eravamo sempre lì a lottare per i vertici, abbiamo combattuto per il titolo tre anni su quattro. Ora invece a Maranello c’è più inconsistenza, bene anche per noi”.