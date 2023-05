F1, Ricciardo e il ritorno nel Mondiale: "Ci sono affari in sospeso"

ROMA - La Red Bull si sta confermando al vertice della Formula 1 e, dopo le prime cinque gare della stagione, ha conquistato altrettante vittorie con tre affermazioni di Max Verstappen e due di Sergio Perez . Un bottino incredibile, che probabilmente è destinato a crescere nei prossimi mesi. Pochi dubbi, dunque, sulla conferma dei due piloti, anche se il team austriaco potrebbe contare anche sull'apporto di Daniel Ricciardo , che in carriera ha conquistato otto successi . L'australiano, dopo il Gran Premio di Silverstone di luglio, ha dichiarto che avrà la possibilità di tornare in pista con la Red Bull per dei test.

Ricciardo: "Voglio tornare in griglia"

“Adesso il mio obiettivo è tornare in griglia nella prossima stagione. Sono sicuro che ci siano ancora degli affari in sospeso. Sono rimasto nel giro e sono pronto a tornare titolare in una scuderia. Sto anche spuntando alcune caselle che se torno in griglia l'anno prossimo, e sono in griglia per i prossimi anni, potrei realizzare cose mai fatte. Voglio raggiungere alcuni obiettivi per me stesso e per un po 'di autorealizzazione", così il terzo pilota della Red Bull Daniel Ricciardo nel corso di un'intervista concessa ad ESPN parlando del suo futuro.