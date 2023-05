Formula 1, film ufficiale nel 2024 con Brad Pitt

Formula 1, nessun dettaglio sul film

Parola di chi, ad oggi, è stato già incaricato della direzione artistica, il regista Joeph Kosinski, già direttore proprio del sequel del capolavoro anni 80 con Tom Cruise come protagonista e mattatore. E anche la nuova pellicola, che in base alla tabella di marcia dovrebbe vedere la luce tra la fne del 2024 e l'inizio del 2025, avrà un "one man show" tra il cast, ovvero Brad Pitt, pronto a cimentarsi nei panni di un pilota ormai in pensione che aiuta un giovane talento ad emergere. Trama abbastanza scontata, non fosse che a garantire del livello di qualità di ci sia Jerry Bruckheimer, “patron” dei “Pirati dei Caraibi”, che produrrà il film proprio insieme a Lewis Hamilton. Ed è stato prorpio il 7 volte campione del mondo su pista, in qualità di "persona coinvolta dietro le quinte", a dichiarare di non volere alcun ruolo da protagonista all’interno del film: “Non ho intenzione di partecipare – ha ammesso – la mia responsabilità è quella di assicurarmi che il cast e la troupe siano diversi. Si tratta di mostrare quanto sia bello questo sport a chi non l’ha mai visto, ma anche di assicurarci di mantenere nel film il vero patrimonio e il vero spirito delle corse”.