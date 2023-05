F1, il padre di Perez: "Checo e Verstappen sono come Senna e Prost"

ROMA - . Antonio Perez è sicuro: la situazione di Max Verstappen e del figlio Sergio in Red Bull è identica a quella di Ayrton Senna e Alain Prost . Per il padre, Checo non ha nulla da invidiare al campione del mondo: " Bisogna ricordare quando la McLaren aveva in squadra Senna e Prost - ha detto al giornale messicano "Esto" - . Oggi è lo stesso , adesso stiamo rivivendo quelle situazioni. Loro sono due tigri nella stessa gabbia che pensano allo stesso modo , e mangiano le stesse cose. Li vediamo entrambi cercare di strappare all’altro il giro più veloce, in qualifica lottano per la pole position e anche nelle prove libere vogliono essere i migliori".

Le parole di Antonio Perez

Il divario tra i due? "Dipende dal tempo che Max ha passato nel team e quindi il vantaggio è grande - afferma Perez sr. -, ma adesso Checo può tenere il suo ritmo. Penso che ci siano solo pochi millesimi di distacco, e sulle piste difficili vedo che sono sempre molto vicini. Oggi vedo un Checo Perez diverso, nel modo in cui parla e cammina, me ne accorgo come padre”. Antonio Perez conclude: "Adesso sa bene che si trova in una squadra in cui chi arriva secondo è il primo dei perdenti, mentre prima arrivare decimo era un risultato fantastico. Se avesse avuto quest’opportunità sin dall’inizio della carriera come altri giovani piloti, credo che sarebbe già diventato più volte campione del mondo, ne sono certo. Ma penso anche che vedremo tutti Checo in pista per i prossimi dieci anni e che vincerà il titolo".