F1, GP Emilia Romagna 2023: programma, diretta tv e orari

ROMA – La Formula 1, archiviata la gara di Miami dominata dalle Red Bull, fa tappa ad Imola per il Gran Premio di Emilia Romagna 2023 . Nella gara di casa le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano di regalare una gioia ai propri sostenitori cercando di dare filo da torcere a Max Verstappen e Sergio Perez . Anche se non dovessero riuscire in questa impresa, un podio sarebbe un risultato davvero importante considerato il complicato avvio di stagione. Nella giornata di venerdì 19 maggio si comincia con la prima sessione di prove libere alle 13:30, mentre nel pomeriggio alle 17:00 ci sarà la seconda sessione. Alle 12:30 di abato 20 maggio la terza sessione di prove libere e alle 16:00 spazio alle qualifiche. Domenica 21 maggio 15:00 è in programma la partenza della gara .

F1, la diretta tv del GP Emilia Romagna

Il Gran Premio di Emilia Romagna 2023 di Formula 1 andrà in onda interamente in diretta tv sul canale 208 Sky Sport Formula 1 e sul canale 201 Sky Sport Uno, invece SkyGo e NOW garantiranno il servizio streaming. Per tutti coloro che non sono possessori di un abbonamento sarà possibile seguire in diretta tv in chiaro le qualifiche e la gara su TV8. Inoltre i lettori avranno la possibilità di seguire il live della gara sulla pista di Imola sul sito corrieredellosport.it.