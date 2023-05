F1, cresce l'attesa per il GP di Imola: tutti numeri del weekend

ROMA - Il sesto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 andrà in scena questo fine settimana sul tracciato di Imola, che ospitetà il Gran Premio di Emilia Romagna . A pochi giorni dal grande evento sono stati rivelati i primi importanti numeri inerenti la presenza di pubblico, che dovrebbe attestarsi intorno alle 160 mila persone . Finora è, infatti, stato venduto già oltre l'82% dei biglietti . La gara sarà trasmessa in diretta tv in sessanta Paesi e ci si aspetta di raggiungere più di 80 milioni di spettatori. Secondo uno studio Jfc nel 2022 ci fu un seguito di 82,2 milioni di telespettatori, che generò un indotto economico sul territorio di 274 milioni di euro.

Imola, numeri incredibili per il weekend

Nel Gran Premio di Emilia Romagna si ripartirà dal solito strapotere delle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che andranno a caccia del sesto successo in altrettante gare stagionali. Le Ferrari, però, non vorranno di certo recitare il ruolo delle comparse nella gara di casa e, per questo motivo, proveranno in tutti i modi a conquistare quantomeno un podio. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno bisogno di dare una svolta alla stagione e questo potrebbe essere il momento migliore per farlo.