F1, Domenicali: “Lavoro sui regolamenti colmerà gap tra i team”

ROMA – La rassicurazione arriva niente meno che dal numero uno del Circus, Stefano Domenicali. Che intervenendo ad un evento organizzato dal Financial Times ha detto come "il lavoro effettuato sui regolamenti finanziari andrà a ridurre il divario tra i team". L'ex Ferrari, ora a capo del Formula One Group cntrollato da Liberty Media, ammette, comunque, che lo strapotere della Red Bull mostrato fino ad ora è frutto del grande lavoro svolto dal team austriaco.