GP Imola, le gare 2005 e 2021 sul canale YouTube della Formula 1

ROMA - La Formula 1 si è fermata a causa del devastante maltempo che in questi giorni ha colpito l'Emilia-Romagna. Un fenomeno che ha scosso tutti, con il Circus che si è attivato immediatamente per dare il proprio contributo alla popolazione colpita. Inoltre, la Formula 1 ha annunciato che il weekend non rimarrà "vuoto", dato che nella giornata di oggi, sabato 20 maggio, trasmetterà sul proprio canale YouTube due gare iconiche, quella del 2005 e quella del 2021. Gli appassionati, quindi, potranno comunque vedere l'azione del GP di Imola, che non verrà recuperato in questo 2023.