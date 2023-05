Alonso ancora al top in F1: Coulthard e il confronto con Michael Schumacher

ROMA - Fernando Alonso è una delle sorprese più belle della stagione 2023 di F1 : 42 anni il prossimo luglio, l'asturiano sta ottenendo risultati notevoli con l' Aston Martin , affermandosi, finora, come terza forza del mondiale. Una situazione che lo pone a confronto con un'altra leggenda del Circus, ovvero Michael Schumacher , il quale, proprio come Alonso, dopo essersi preso una pausa dalla F1 tornò nel 2009, da quarantenne, ma non riuscendo a ottenere gli stessi risultati che sta raccogliendo ora lo spagnolo. A spiegare i possibili motivi di questa differenza è David Coulthard, che nel podcast Formula Success ha sentenziato: "Fernando ha sempre mantenuto una mentalità da gara, uno spirito giovane; quando invece ti fai sopraffare dalla mentalità 'da vecchio', finisci per diventarlo davvero".

Il segreto di Alonso secondo Coulthard

Coulthard ha infatti sottolineato: "Quando Alonso si è allontanato dalla F1 la prima volta (nel 2018, ndr), si è buttato subito sulle IndyCar, e inoltre ha partecipato alla Dakar e si allenava continuamente con il kart in Spagna. Invece, Michael ha smesso completamente di correre, poi ha avuto un incidente in moto prima di tornare in F1, a tre anni dal suo addio. Aveva ancora la giusta attitudine, era ancora una figura incredibile, ma semplicemente non era più bravo come un tempo, perché l'orologio era andato avanti. Per cui credo che la differenza tra i due stia nel fatto che Alonso non abbia mai smesso di gareggiare".