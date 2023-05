Hamilton-Ferrari, Wolff nega tutto: "Solite voci, niente di vero"

ROMA – Lewis Hamilton-Ferrari , l’affare si farà davvero? Non secondo la Mercedes. Ne è più che convinto il team principal del team tedesco, Toto Wolff , che rispondendo all ’indiscrezione-bomba del Daily-Mail rispedisce al mittente le voci su una imminente trattativa tra il campione britannico e il team del Cavallino. Pronto a sborsare una fortuna per vestire di rosso il 7 volte campione del mondo.

Wolff: “Più che sicuro che Hamilton resterà in Mercedes”

Intervistato dal quotidiano “di casa”, l’austriaco Oe24, Wolff risponde alle voci pubblicate dal Daily Mail: “Questa storia salta fuori ogni due anni, quando dobbiamo fare un nuovo accordo – ha precisato il manager – ma come al solito non c’è nulla di vero. Con Lewis parliamo normalmente, senza alcuna pressione temporale. Quello che spiace è che due amici, due fratelli di sangue che sono stati in buoni rapporti per dieci anni, debbano improvvisamente discutere di soldi. Sono assolutamente convinto che con Lewis troveremo una soluzione – ha proseguito Wolff - non riesco a immaginare un altro scenario. Se diamo a Hamilton una macchina competitiva, vincerà per molto tempo. Guardate Tom Brady, di cosa era ancora capace all’età di 40 anni”…