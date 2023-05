F1, Hamilton smentisce passaggio in Ferrari: “Solo speculazioni”

F1, Hamilton giura amore alla Mercedes: “Resto qui”

Hamilton spiega come non ci sia stato nessun “abboccamento” con la scuderia del Cavallino. E come, anzi, sia lui sia la Mercedes siano impegnate a raggiungere un’intesa per il prolungamento del suo contratto: “Siamo sempre stati e continueremo ad essere un team vincente – ha detto il britannico - magari è stata presa qualche decisione sbagliata, ma stiamo lavorando per crescere. Il team sta lavorando tanto per questo obiettivo. E il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo”. Sulla vicenda è tornato anche il pilota della Ferrari, Charles Leclerc: “Cosa mi aspetto da un compagno di squadra? Che sia veloce. Ma Carlos lo è. Però non sono io a dover fare la scelta e vediamo. Lewis incredibile, chiunque sarebbe felice di averlo come compagno perché c’è tanto da imparare. Sarò comunque felice per Lewis qualunque sia la scelta che prenderà”.