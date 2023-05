Hamilton-Ferrari, anche Vasseur smentisce: “Nessuna offerta per lui”

ROMA – Dopo esserci tornato in più occasioni nei giorni scorsi, Frédéric Vasseur smentisce ufficialmente – e categoricamente – ogni indiscrezione sul presunto interessamento della Ferrari all’ingaggio di Lewis Hamilton per la prossima stagione. E lo fa a stretto giro dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso pilota inglese, che sulla stessa linea rispedivano al mittente le voci circolate nei giorni scorsi. Tra il 7 volte campione del mondo e la scuderia del Cavallino non c’è, al momento, nessun contatto.

Vasseur: “Voci tipiche di questa fase, ma nulla di vero”

“In questa fase della stagione ogni settimana ci sarà una voce diversa – ha spiegato Vasseur – ma noi non abbiamo parlato con Hamilton, né abbiamo fatto offerte. Siamo concentrati solo sulle gare e sulle macchine di Leclerc e Sainz. Non stiamo inviando un'offerta a Lewis Hamilton, non l'abbiamo fatto, con lui non abbiamo discusso. Negli ultimi 20 anni ho discusso quasi ogni fine settimana con Hamilton, non voglio smettere di farlo solo perché mi state inseguendo. Sappiamo che ogni settimana ci saranno voci – ha continuato il team principal della Ferrari – ma non per questo devo rassicurare Leclerc e Sainz”.